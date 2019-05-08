أسعار الذهب في مصر ترتفع لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأحد، جنيهين، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 614 جنيهًا مقابل 612 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 526 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 702 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4912 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تراجع الشهية للمخاطرة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري الأمريكي الصيني وتداعياته المحتملة على النمو العالمي، مما دفع المستثمرين صوب الأصول الآمنة نسبيًا، بحسب رويترز.

وفي الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1287 دولارا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 ابريل الماضي عند 1287.94 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% أيضا إلى 1288.30 دولار للأوقية.