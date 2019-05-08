وزيرة الاستثمار تصدر لائحة تنظيمية جديدة لعمل المناطق الاستثمارية

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا بلائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وقال البيان، إن اللائحة تتضمن جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذي في حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط.

وأرجع البيان فائدة هذه اللائحة إلى كونها مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

وقالت نصر، إن اللائحة الجديدة جاءت في إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام.

وأضافت نصر، أن نظام المناطق الاستثمارية نظام فريد يسمح بإصدار التراخيص ذاتيا خارج أي عقبات أو معوقات إدارية ونتمنى التوسع فيه بإقبال المستثمرين عليه.

وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعًا بحجم استثمارات 11 مليار جنيه، ويعمل بهم 59 ألف عامل، ويجري حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق في القاهرة ومنطقتين في القليوبية ومنطقة في كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط.

وأشارت نصر، إلى أنه من المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدد من المشروعات في مجالات مختلفة، وتساهم في توفير نحو 208 ألف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.

وأضافت نصر، أن الهيئة تستهدف إنشاء 6 مناطق استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة في حي عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادي هلال السباعية بأسوان، وطريق الرزيقات بالأقصر وأب تاون كايرو بالقاهرة، وتستهدف استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.