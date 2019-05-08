تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مع نهاية تعاملات أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

وثبت البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 17.08 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.