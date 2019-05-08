النفط يرتفع وسط تنامي واردات الخام الصينية وعقوبات أمريكا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيها واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر أبريل الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.9% فوق أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6% عن الإغلاق السابق.

وفي ظل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، يقول المحللون، إن أسواق النفط العالمية ما زالت شحيحة.

وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو الدنمركي، إن النظرة المستقبلية الأساسية المتسمة بشح المعروض والداعمة للسعر لم تتغير، وفقا للوكالة.

وزادت واردات الصين من النفط الخام في أبريل الماضي إلى مستوى قياسي للشهر عند 10.64 مليون برميل يوميًا، وفقا لبيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك صدرت، اليوم الأربعاء، وتلك زيادة 11% عن نفس الشهر من العام الماضي، والصين أكبر مستورد للنفط في العالم