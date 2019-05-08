المالية تستثني 6 جهات حكومية من التحصيل الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن الوزير محمد معيط، أصدر قرارًا ينص على استنثاء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من التحصيل الإلكتروني.

وبدأت الحكومة في أول مايو الجاري تحصيل مستحقاتها أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

وكان مصراوي قد نشر مستند لقرار وزير المالية يوم الأربعاء الماضي يتضمن الجهات التي تم استثناءها.

وقال البيان إن الوزارة استثنت 6 جهات من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

وبحسب البيان تضمن القرار 9 أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا(المرتبات)، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.

كما تضمن المستحقات المستثناة ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

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