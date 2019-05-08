البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14377 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.3% في تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14389 نقطة، مع قرار وزارة المالية إلغاء زيادة ضريبة الدمغة على تداولات البورصة والتي كان مقرر لها يوليو المقبل.