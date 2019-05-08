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    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

    10:18 ص الأربعاء 08 مايو 2019
    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14377 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

    كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.3% في تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14389 نقطة، مع قرار وزارة المالية إلغاء زيادة ضريبة الدمغة على تداولات البورصة والتي كان مقرر لها يوليو المقبل.

    البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة وزارة المالية ضريبة الدمغة

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