إدارة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأمريكي في 2019 و2020

القاهرة-وكالات:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.49 مليون برميل يوميا في 2019 إلى 12.45 مليون برميل يوميا في المتوسط، مقارنة مع زيادة قدرها 1.43 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة.

وبحسب رويترز، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يزيد الإنتاج 930 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 13.38 مليون برميل يوميا، وهي زيادة أكبر مما أشارت إليه التقديرات السابقة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الغت اعفاءات لشراء النفط الإيراني الشهر الجاري في إطار العقوبات التي تفرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.