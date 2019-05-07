"هيرو" تستهدف زيادة مبيعاتها في مصر 15% وتطرح منتجات جديدة

القاهرة- مصراوي

قال محمود بزان، الرئيس الإقليمي لشركة هيرو للمنتجات الغذائية بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تسعى إلى زيادة مبيعاتها في السوق المصري بنسبة تصل إلى 15% سنوياً وزيادة صادراتها بنحو 22%.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، نعتمد على المواد الخام المتوافرة في مصر لإنتاج المربى والشربات، هذا بجانب المنتجات الجديدة مثل زبدة الفول السوداني والعسل، حيث تستهدف الشركة الإستثمار في تنمية وتطوير إنتاجها من العسل.

وتتبنى شركة "هيرو" مشروعاً ضخماً للحفاظ على سلالة النحل المصري، وحمايتها من الإنقراض. حيث تعد هذه السلالة من أندر سلالات النحل على مستوى العالم حيث تتواجد في وادى النيل منذ أكثر من 5000 سنة وهي منقوشة على جدران المعابد الفرعونية، وتتميز هذة السلالة بمقاومتها للأمراض وتكيفها مع البيئة المصرية،و ينتج هذا النحل عسل عالي الجودة.

ونجح فريق شركة "هيرو" في جلب تلك السلالة، والتي يتواجد منها أعداداً قليله في الصعيد إلى المناحل الجديدة، وأضاف أن المشروع بدأ بتنمية 300 خلية فقط، ووصل إلى 500 الأن، وأنه يهدف إلى زيادة هذه الخلايا لتصل إلى 1000 بنهاية عام 2019.

وقال بزان : أن شركة "هيرو" أجرت العديد من الدراسات حول الإستثمار في المناحل في مصر مما أثبت جدوى المشروع وقدرة تلك المناحل على إنتاج أفضل أنواع العسل، هذا بجانب ثقة الشركة الكبيرة في قدرات الاقتصاد المصري وأن السوق في مصر يعتبر من أكثر الأسواق في المنطقة التي تستحق الإستثمار فيها.