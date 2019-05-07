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    الريال الإيراني يهبط لأقل سعر في 7 أشهر

    03:35 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    الريال الإيراني يهبط لأقل سعر في 7 أشهر

    الريال الإيراني

    القاهرة – وكالات:

    قالت مواقع صرف أجنبي إن الريال الإيراني واصل تراجعه، اليوم الثلاثاء، ليحوم حول أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد التوترات وقول واشنطن إنها سترسل حاملة طائرة وقاذافات إلى المنطفة، بحسب وكالة رويترز.

    وهوى الريال إلى 154 ألفا للدولار في السوق غير الرسمية اليوم، مقارنة مع 150 ألفا و500 ريال أمس الاثنين، في أدنى قيمة للعملة منذ أوائل أكتوبر 2018، وفقا لموقع بونباست.كوم. وقال موقع بازار360.كوم إن الدولار يباع بسعر بين 153 ألفا و500 إلى 149 ألفا و500 ريال.

    الريال الإيراني اقتصاد إيران

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