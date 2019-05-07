مصادر: داليا عبد القادر مرشحة لتولي رئيس قطاع الإعلام والتسويق ببنك عوده

كتبت منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي إن داليا عبد القادر، رئيس قطاع الإعلام والتسويق في البنك العربي الأفريقي الدولي سابقًا، مرشحة لتولي منصب رئيس قطاع الإعلام والتسويق في بنك عوده مصر.

وتقدمت داليا عبد القادر باستقالتها من منصبها بالبنك العربي الأفريقي الدولي الشهر الماضي.

وأعلنت مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG) وبنك عوده في بيان تم نشره على موقعهم الإلكتروني، منذ أيام توقيع اتفاقية نهائية لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر، مشيرين إلى أن إغلاق صفقة الاستحواذ يتوقف على موافقة البنك المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني.