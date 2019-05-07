  • عاجل:"لو في فلوس مش هنبخل على حد".. المالية: 15%عجز الموازنة لو مررنا طلبات الوزارات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    مصادر: داليا عبد القادر مرشحة لتولي رئيس قطاع الإعلام والتسويق ببنك عوده

    03:18 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    مصادر: داليا عبد القادر مرشحة لتولي رئيس قطاع الإعلام والتسويق ببنك عوده

    داليا عبد القادر

    كتبت منال المصري:

    قالت مصادر مصرفية لمصراوي إن داليا عبد القادر، رئيس قطاع الإعلام والتسويق في البنك العربي الأفريقي الدولي سابقًا، مرشحة لتولي منصب رئيس قطاع الإعلام والتسويق في بنك عوده مصر.

    وتقدمت داليا عبد القادر باستقالتها من منصبها بالبنك العربي الأفريقي الدولي الشهر الماضي.

    وأعلنت مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG) وبنك عوده في بيان تم نشره على موقعهم الإلكتروني، منذ أيام توقيع اتفاقية نهائية لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر، مشيرين إلى أن إغلاق صفقة الاستحواذ يتوقف على موافقة البنك المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني.

    داليا عبد القادر بنك عوده البنك العربي الأفريقي الدولي

    الخبر التالى:

    البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان