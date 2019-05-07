تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور في ثاني أيام رمضان

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي في سوق العبور جنيهين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 35 و38 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليصل إلى بين 50 و64 جنيها.

وتراجع أيضا سعر كيلو الجمبري 25 جنيها، إلى بين 250 و320 جنيها، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات اليوم، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.