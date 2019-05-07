البورصة ترتفع 1.3% بعد قرار المالية إلغاء الزيادة على ضريبة الدمغة

كتبت- شيماء حفظي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.3% إلى مستوى 14389 نقطة.

وجاء صعود البورصة، مع إعلان وزارة المالية الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وبحسب بيان وزارة المالية اليوم، فإنه سيتم تثبيت سعر الضريبية الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة، بدلا من 1.75 في الألف كان مقررا تطبيقها في يونيو المقبل.

وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 54 مليون جنيه، والمصريين صافي شراء بقيمة 16.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 71 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات اليومين الماضيين على انخفاض في مؤشرها الرئيسي.