  • عاجل:"لو في فلوس مش هنبخل على حد".. المالية: 15%عجز الموازنة لو مررنا طلبات الوزارات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات الثلاثاء

    01:37 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات الثلاثاء

    أسعار الذهب

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء جنيها واحدا للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 612 جنيها مقابل 611 جنيها أمس الاثنين.

    ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 525 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 699 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4896 جنيها.

    وعالميا، صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين، ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن، وفقا لوكالة رويترز.

    وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1281.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، بحسب الوكالة.

    أسعار الذهب مصر ذهب نادي نجيب

    الخبر التالى:

    البورصة ترتفع 1.3% بعد قرار المالية إلغاء الزيادة على ضريبة الدمغة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان