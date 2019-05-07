وزير المالية يتوقع تراجع التضخم إلى بين 5 و7% في 2020-2021

كتب- عبدالقادر رمضان:

توقع محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي أن تراجع معدل التضخم ليتراوح بين 5 و7% خلال العام المالي 2020- 2021.

ويستهدف البنك المركزي، خفض المعدل السنوي للتضخم إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وقال البنك المركزي، في بيان في ديسمبر الماضي، إن مستهدفات التضخم خلال 2020 تهدف لدعم واستقرار الاقتصاد الكلي.

وتعتبر المستهدفات الجديدة للتضخم، التي أعلنها البنك المركزي، لعام 2020، استكمالا، لسياسته التي بدأها العام الماضي، بالإعلان عن مستهدفات محددة للتضخم.

وكان المركزي أعلن عن استهداف معدل سنوي للتضخم العام عند مستوى 13% (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨.

وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لأول مرة في 4 شهور إلى 8.9% في مارس الماضي، مقابل 9.2% في فبراير، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.5% خلال مارس الماضي مقابل 1% في فبراير.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وكان التضخم قد قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.