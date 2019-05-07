وزير المالية: بعثة صندوق النقد تزور مصر حاليًا لإجراء المراجعة الأخيرة

كتب- عبد القادر رمضان:

قال محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء أن بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي يتواصل عملها خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، وإن الحكومة ستمدها ستعرض عليها آخر تطورات الأداء المالي ومؤشرات النمو وميزان المدفوعات وتطور عملية ميكنة المدفوعات الحكومية وتوفير الأراضي.

وأضاف أننا "نقف على أرض صلبة ونسير في خطى الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد".

وفي نوفمبر 2016 وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي.

وحصلت مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار ويتبقى لها الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، وهي مرهونة بإتمام المراجعة السادسة وموافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه المراجعة.