الشرقية للدخان تطلق صنفا جديدا من المعسل بثلاثة أحجام

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) اليوم الثلاثاء، طرح صنف جديد من المعسل الأسود في الأسواق بثلاثة أحجام.

وقالت الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم، إن إطلاق الصنف الجديد سيساهم في زيادة مبيعات المعسل الأسود بنسبة 50% من المبيعات الحالية.

وتطرح الشركة صنفها الجديد بدءا من اليوم، بثلاثة أحجام هي (100 جرام، و500 جرام، و1000 جرام).

وتستهدف الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) رفع مبيعاتها من المعسل خلال العام المالي المقبل إلى 20 ألف طن، وفقا للموازنة التقديرية للشركة.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في مصر، وتستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 3.25 مليار جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

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