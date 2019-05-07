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مديرة صندوق النقد الدولي: حل التوترات التجارية الأمريكية الصينية ضروري

10:51 ص الثلاثاء 07 مايو 2019
مديرة صندوق النقد الدولي: حل التوترات التجارية الأمريكية الصينية ضروري

كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي

القاهرة- وكالات:

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء إنه يتحتم على الصين والولايات المتحدة حل توتراتهما التجارية لأنها تهدد الاقتصاد العالمي.

وقالت لاجارد على هامش مؤتمر بوزارة المالية الفرنسية، حسبما نقلت وكالة رويترز إن "بالنسبة لنا في صندوق النقد، من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع لأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين هي تهديد واضح للاقتصاد العالمي".

كريستين لاجارد صندوق النقد الدولي التجارية الأمريكية الصينية

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