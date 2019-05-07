وزير البترول: 28% انخفاضًا في دعم الوقود بأول 9 أشهر من 2018 /2019

القاهرة- مصراوي:

قال وزير البترول طارق الملا لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التى تنتهي في 30 يونيو.

بذلك تكون تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45% مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، في مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو.