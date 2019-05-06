أمازون تتصدر قائمة الشركات الأكثر قيمة من حيث الأصول غير الملموسة

كتب-محمد علاء الدين:

أصدرت مؤسسة "براند فينانس" تقريرًا حول أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية للأصول غير الملموسة في عام 2018، واستحوذت شركات التكنولوجيا والإنترنت على 8 مراكز من العشرة مراكز الأولى عالميًا.

وبحسب التقرير تصدرت القائمة شركة أمازون بعد تقدير قيمة أصولها غير الملموسة بنحو 827 مليار دولار ما يمثل 96% من القيمة السوقية للشركة، ثم جاءت شركة مايكروسوفت ثانية في القائمة، بقيمة سوقية لأصولها غير الملموسة وصلت إلى 686 مليار دولار ما يمثل نحو 95% من قيمة الشركة.

وتراجعت شركة أبل للمركز الثالث في تقرير هذا العام بعد أن كانت متصدرة القائمة العام الماضي، وقدر التقرير القيمة السوقية غير الملموسة لشركة أبل بنحو 648 مليار دولار لتمثل أصولها غير الملموسة نحو 85% من القيمة السوقية للشركة.

وجاءت شركة الفابيت المالكة لجوجل ويتيوب في المركز الرابع بالقائمة، بعد تقدير قيمة أصولها غير الملموسة بـ 576 مليار دولار ما يمثل نحو 80% من قيمة الشركة، ثم شركة "علي بابا" خامسا بقيمة وصلت إلى 478 مليار دولار وتمثل هذه القيمة نحو 93% من القيمة السوقية للشركة.

واحتلت شركة فيسبوك المرتبة السادسة بقيمة 470 مليار دولار ما يعادل 89% من قيمة الشركة.

ووفقا للتقرير جاءت شركة Tencent بالمركز السابع من حيث القيمة غير الملموسة بعد تقديرها بـ 443 مليار دولار، ثم شركة جونسون بـ 351 مليار دولار، وشركة AT&T في المركز التاسع بـ 311 مليار دولار، وأخيرا شركة Anheuser المتخصصة في صناعة المشروبات بقيمة مالية لأصولها غير الملموسة 308 مليار دولار.

وأرجع التقرير سيطرة شركات التكنولوجيا على الحصة الأكبر من المراكز الأولى إلى طبيعة الإنترنت والبرمجيات والتكنولوجيا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على الأصول غير الملموسة - من براءات الاختراع للعلامات التجارية.