رئيس جديد لشركة "السويس للأسمنت" بدلًا من عمر مهنا

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السويس للأسمنت، في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، إنها عينت خير الله هاكان جردال رئيسا لمجلس إدارة الشركة ممثلا عن شركة "ميناف"، وذلك بدلا من عمر عبد العزيز مهنا، الذي كان يمثل شركة الأسمنت الفرنسية "سيمون فرنسيه".

كما عينت الشركة المهندس محمد جمال محمد شنن عضوا في مجلس إدارتها ممثلا عن شركة "سيمون فرنسيه".

وعينت سعد عبد الرؤوف سلامة عضوا مجلس إدارة ممثلا عن المال العام، بدلا من محمد أشرف محمود عبد الغفار.