أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي رغم ارتفاعها عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها، أمس، على الرغم من ارتفاعها عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 611 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4888 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم على السلع الصينية، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة وعزز الأصول الآمنة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1282.51 دولار للأونصة، كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1284 دولارًا للأونصة.