  • عاجل:رسميا.. كلوب يؤكد غياب صلاح عن موقعة برشلونة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    39 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:58 ص الإثنين 06 مايو 2019
    39 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    ارشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستويات الأمس.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 37 و39 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيهًا.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 55 و65 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.

    وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيهًا.

    أسعار السمك السمك سوق العبور السمك البلطي السمك البوري

    الخبر التالى:

    5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان