39 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 37 و39 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 55 و65 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيهًا.