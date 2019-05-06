تبدأ العام المقبل.. مصر تسدد 16.2 مليار دولار سندات دولية في 28 عامًا

القاهرة- مصراوي:

قدّرت وزارة المالية إجمالي السندات التي من المتوقع أن تسددها بداية من العام المقبل وحتى 2048 بقيمة 16.2 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في وثيقة استراتيجية الدين على المدى المتوسط، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن السندات التي أصدرتها كانت بالدولار واليورو بقيمة إجمالية تبلغ 16.2 مليار دولار.

وأوضح جراف تضمنته الوثيقة جدول سداد السندات والتي ستبدأ العام المقبل في 29 أبريل بتسديد مليار دولار ثم في 31 يناير 2022 بتسديد 2.5 مليار دولار.

وتستمر عملية السداد حتى تصل إلى في 21 فبراير 2048 بتسديد آخر السندات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبحسب الوثيقة أُصدرت هذه السندات خلال الفترة من 29 أبريل 2010 وحتى 16 أبريل 2018.

وكانت بيانات لوكالة بلومبرج الأمريكية أظهرت أن مصر أكثر دولة أفريقية باعت سندات دولية منذ بداية عام 2017.

وبحسب بلومبرج فإن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة أكثر من 22 مليار دولار منذ بداية 2017، لتكون بذلك أكثر دولة أفريقية أصدرت سندات خلال هذه الفترة.

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