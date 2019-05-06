31 % زيادة في صافي أرباح البنك التجاري الدولي خلال الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، أنه حقق زيادة في صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 30.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك، التي أرسلها للبورصة اليوم الاثنين، سجل صافي أرباح البنك التجاري الدولي في الربع الأول من العام الجاري نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق البنك عائدا من القروض والإيرادات المشابهة بنحو 10.3 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 7.9 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة 29.5%.

كما وصلت إيرادات البنك من الأتعاب والعمولات خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 855.5 مليون جنيه مقابل 786.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 8.8%.

وسجلت ودائع العملاء لدى البنك 293.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 285.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 8 مليارات جنيه.

ووصلت قروض البنك للعملاء بنهاية مارس الماضي إلى 112.3 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 6 مليارات جنيه.

وتراجعت أرصدة البنك من الأوراق المالية إلى 149.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 157.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض 7.7 مليار جنيه.

وبحسب تقرير مجلس إدارة البنك، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض بنهاية مارس الماضي إلى 4.99% مقابل 5.11% بنهاية مارس 2018، كما سجل معدل التغطية 199% في نهاية مارس الماضي، "مما يعكس قدرة البنك على استيعاب أي زيادة غير متوقعة في حجم القروض غير المنتظمة".

ورفع البنك مخصصاته إلى 521 مليون جنيه في نهاية مارس الماضي مقابل 320 مليون جنيه في نهاية مارس 2018، بزيادة 62.8%.