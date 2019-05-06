نيفين جامع: 800 مليون دولار قيمة دعم البنك الدولي لجهاز تنمية المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك الدولي دعم الجهاز خلال فترة تعاونهما بنحو 800 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.

وأضافت نيفين جامع، أن هذا التعاون يتضمن مشروعات تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بقيمة 300 مليون دولار، والذي استفاد منه 6.12 ألف مشروع صغير وفرت 57 ألف فرصة عمل، و266.5 ألف مشروع متناهي الصغر وفرت 282 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال زيارة نيفين جامع، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، عددا من المشروعات متناهية الصغر في محافظة أسوان، بحضور أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وذكرت نيفين جامع أن التعاون بين البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات يتضمن أيضا مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة، حيث تم تقديم منتجات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل رأس المال المخاطر، والتمويل الإسلامي، والتأجير التمويلي، والجاري مدين، وتقديم التمويل متناهي الصغر من خلال البنوك، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تم توسيع قاعدتها.

وأشارت إلى أنه استفاد من هذا المشروع 6.8 ألف مشروع صغير وفرت 50.5 ألف فرصة عمل، و164.3 ألف مشروع متناهي الصغر وفرت 247.4 ألف فرصة عمل.

كما يتضمن التعاون بين البنك والجهاز اتفاقية التشغيل كثيف العمالة بقيمة 192.7 مليون دولار والتي وفرت نحو 7 ملايين يومية عمل في مجال البنية الأساسية والأشغال العامة، و7.3 مليون يومية عمل في مجال تنمية المجتمع، وفقا لنيفين جامع.

والتقت وزيرة الاستثمار ورئيس البنك الدولي، خلال زيارة المشروعات، بنحو 30 سيدة من الحاصلات على قروض متناهية الصغر لعرض وتصنيع منتجاتهم من الحرف اليدوية المميزة لمحافظة أسوان مثل حرف الخوص، والعرجون، والخرز، والخيط.

وأشاد رئيس البنك، خلال الزيارة، بمنتجات هؤلاء السيدات من الحرف اليدوية، مؤكدا حرص البنك على دعم المشروعات متناهيه الصغر، وفقا للبيان.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة التي توفر فرص عمل للسيدات، مشيرة إلى أن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80%.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50%، في ظل النجاح الذي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.