القلعة: تحقيق 90 مليار جنيه إيرادات مبني على أسعار البترول والدولار

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، اليوم الاثنين في بيان صحفي إن توقعاتها بتحقيق إيرادات بقيمة 90 مليار جنيه في 2020 مبني على أسعار البترول والمازوت والمنتجات التامة للشركة وسعر الدولار.

وجاء البيان الصحفي توضيحًا لما قاله أمس قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركته تتوقع تحقيق إيرادات تتجاوز 90 مليار جنيه (5.26 مليار دولار) في 2020، مع بدء التشغيل الفعلي لمصفاة المصرية للتكرير في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البيان إن هذه التصريحات أساسها تحقيق 3.6 مليار دولار إيرادات الشركة بالإضافة 20 مليار جنيه مجموع إيرادات الشركات الأخرى.

وأضاف البيان أن تلك التوقعات مبنية على تقديرات الشركة لأسعار البترول والمازوت والمنتجات التامة للشركة وسعر الدولار وتوقعات القلعة لأداء الشركات التابعة الأخرى في 2020.

وتعمل شركة القلعة في عدد من المشروعات المتعلقة بمجالات الطاقة والأسمنت والإنشاءات، والنقل والدعم اللوجبيستي، والأغذية، والتعدين.