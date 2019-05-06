بنك عوده: الاستحواذ على الأهلي اليوناني يهدف لتعزيز وضعنا في السوق

* استحواذ عودة على "الأهلي اليوناني" ينتظر موافقة البنك المركزي ومصرف لبنان

* تحويل كافة حسابات وعقود عملاء الأهلي اليوناني إلى "عوده" تلقائيًا

كتبت- منال المصري:

قال بنك عوده مصر عبر موقعه الإلكتروني، مساء أمس الأحد، إن اتمام اتفاقية الاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، تتلاءم مع خطة نمو البنك التي تهدف لتعزيز وضعه في السوق.

وأعلن بنكا عوده مصر والأهلي اليوناني إبرام اتفاقية لاستحواذ عوده على محفظة العمليّات المصرفيّة الخاصّة بفرع البنك الأهلي اليوناني في مصر، مشيرين إلى أن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات الرقابية بينها موافقة البنك المركزي ومصرف لبنان.

وقال محمّد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده (مصر) في بيان صحفي: "نحن سعداء بهذه الصفقة التي تتلاءم مع خطّة نمو بنك عوده مصر التي تهدف إلى تعزيز وضعه في السوق وتشمل افتتاح فروع جديدة".

وتوقع بدير أن توفّر هذه الصفقة لبنك عوده مصر دعماً أسرع وأكثر فاعليّة لتحقيق أهدافه.

وقال بدير إنه سيتمّ حوالة كافّة حسابات وعقود العملاء تلقائيّاً إلى بنك عوده في تاريخ سريان الحوالة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود وشروط وأحكام فتح تلك الحسابات، وذلك طبقاً لشروط الموافقة النهائيّة من البنك المركزي المصري.

وبنك عوده مصر شركة مملوكة بالكامل من بنك عوده اللبناني.

وتتكون شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر من 17 فرعا، ويأتي تنفيذ الصفقة في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيا مع التزاماتها تجاه مسابقة المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان للبنك يوم الجمعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

البنك الأهلي اليوناني يبيع عملياته المصرفية في مصر لبنك عوده