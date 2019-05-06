البورصة تواصل الانخفاض مع بداية تعاملات أول أيام رمضان

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.53% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان، إلى مستوى 14434 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 2.48% إلى مستوى 14511 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وقال محمد رضوان رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، أمس، إن البورصة تأثرت سلبا من حالة التخوف لدى المستثمرين من هدوء التعاملات خلال شهر رمضان، حيث عادة ما يكون الانطباع العام أن البورصة في شهر رمضان أضعف أداءً من الشهور الأخرى، لذلك لجأ المستثمرون للبيع.