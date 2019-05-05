قائمتان تتنافسات في انتخابات مجلس إدارة غرفة السويس التجارية

كتبت- منار الرخ:

تشهد انتخابات مجلس الإدارة في غرفة السويس التجارية، والمقرر عقدها في 15 يونيو المقبل، منافسة بين قائمتين.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد، تضم القائمة الأولى، محمد الملاح رئيس الغرفة الحالي، وفتحى شعراوي، وأمين الشاطر محمد محمود، ومحمد محمد محمود أحمد، والسيد علي أحمد علي، وفرج محمد أحمد عبد العزيز، وعلي منصور حامد.

وتضم القائمة الثانية، غريب محمد على الحداد، وعامر عبد السلام حسن، وأيمن عنان محمد، وعبد الرحمن هنداوي، وفرج سليم محمد، وجمال على السيد، وصابر أحمد خليل، بحسب بيان الغرفة.