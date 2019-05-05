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    "مصر للفنادق" تحقق زيادة في الأرباح بنسبة 19% خلال 9 أشهر

    04:01 م الأحد 05 مايو 2019
    "مصر للفنادق" تحقق زيادة في الأرباح بنسبة 19% خلال 9 أشهر

    فندق النيل ريتز كارلتون التابع لشركة مصر للفنادق

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للفنادق، أنها حققت زيادة في صافي الربح خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 18.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

    وبحسب القوائم المالية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، حققت مصر للفنادق صافي ربح خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019، بقيمة 191.7 مليون جنيه مقابل 161.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017-2018.

    وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال أول 9 أشهر من عام 2019 إلى 391.1 مليون جنيه مقابل 359.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 8.8%.

    ومصر للفنادق واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، التابعة لقطاع الأعمال العام، وتقوم بكل الأنشطة السياحية والفندقية بما فى ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية، وتمتلك عددا من الفنادق منها فندق النيل ريتز كارلتون في وسط القاهرة.

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