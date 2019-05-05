البورصة تهوي بنسبة 2.5% في آخر جلسة قبل رمضان

كتبت- دينا خالد:

هوَى مؤشر البورصة الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.48% إلى مستوى 14511 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 394 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 62.2 مليون جنيه، و313.9 مليون جنيه على التوالي.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن البورصة تأثرت سلبا من حالة التخوف لدى المستثمرين من هدوء التعاملات خلال شهر رمضان، حيث إن الإيحاء العام أن البورصة في شهر رمضان تكون أضعف من الشهور العادية، لذلك لجأ المستثمرون للبيع.

وأضاف رضوان أن حجم التداول في السوق بلغ 794 مليون من ضمنها نقل ملكية من أسهم سي آي كابيتال، ليكون حجم التداول في السوق نحو 318 مليون، وهو من أقل جلسات التداول خلال العام.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.27% إلى مستوى 14880 نقطة، وسط اتجاه العرب نحو البيع.