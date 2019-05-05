وفاة وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد

القاهرة- مصراوي:

توفي، اليوم الأحد، ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق في حكومتي كمال الجنزوري بعد ثورة يناير، وهشام قنديل.

وتولى السعيد وزارة المالية في ديسمبر 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، واستمر في الحكومة التالية التي تشكلت في بداية أغسطس 2012 بقيادة هشام قنديل عقب تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ليستمر حتى يناير 2013، حيث تم تعيين المرسي حجازي وزيرا للمالية خلفا له.

وعمل السعيد في وزارة المالية حوالي 40 عامًا تدرج خلالها في عدد من المناصب منها رئيسا لقطاع الموازنة، ورئيسا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة، ورئيسا لقطاع مكتب الوزير، في عهد يوسف بطرس غالي وزير المالية في حكومة أحمد نظيف آخر حكومات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.