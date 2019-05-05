رئيس البنك الدولي: مشروع بنبان للطافة تجربة يمكن تكرارها في قطاعات أخرى

كتب- مصطفى عيد:

زارت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان، وعدد من قيادات البنك الدولي، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، وحصل مؤخرا على أفضل مشروع من البنك الدولي لعام 2019، وفقا للبيان.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الزيارة: "إن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص".

وأضاف: "محطة الطاقة الشمسية في بنبان والتي سوف تكون أكبر محطة في العالم، جذبت أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة، ويمكن إجراء نسخ مماثلة في قطاعات نمو حيوية مثل النقل، الزراعة والمياه والصرف الصحي".

وذكر رئيس مجموعة البنك الدولي أن المشروع يوضح أهمية التعاون الكبير الذي تم بين البنك الدولي ومصر خلال السنوات الماضية، والذي نتج عنه أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو نموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، وتوفير فرص العمل، وتوفير الطاقة، والاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأشار إلى أنه منذ 4 سنوات بدأت 20 شركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، والآن هذا المشروع يوازي 20% من مساحة واشنطن، "وهذا يؤكد ثقتنا في القيادة المصرية، وقدرتها على النجاح الاقتصادي وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم، ما يفتح الشهية لمزيد من التعاون، حيث تم استخدام نموذج تمويل رائع، يمكن تطبيقه في كافة القطاعات الاقتصادية".

وقال إن البنك الدولي يسعى للاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لزيادة دور القطاع الخاص، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الشمول التكنولوجي لأبناء واقتصادات القارة.

وذكرت وزيرة الاستثمار أن هذا المشروع يأتي مواكبا للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة ووزارة الكهرباء لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، وتنمية مشروعات البنية الأساسية والطاقة.



وذكرت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة لستراتيجية شاملة، حيث جاء في إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

وكان المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية- الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي- وافق بالإجماع في يوليو 2017 على إقامته، بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل المشروع بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة.



وأشارت الوزيرة إلي أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

ويعد مشروع بنبان تجمعا لعدد من محطات الطاقة الشمسية في مكان واحد بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات بالتعاون مع 32 مستثمرا، ومن المنتظر أن سيتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال هذا العام.

وفي هذا المشروع تم حتى الآن ربط وتوصيل 19 محطة طاقة شمسية من المشروع بإجمالي قدرات 930 ميجا وات بمحطات المحولات بنبان "1، و2، و3، و4" جهد 220/22 كيلو فولت، منها 16 محطة تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات 780 ميجا وات، و3 محطات في مرحلة اختبارات التشغيل "تنتظر التشغيل التجاري لها تباعا خلال شهر مايو الجاري".

واستمع الحضور إلى شرح حول مشروع الطاقة الشمسية في بنبان، والذي أسهم في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقرى والمراكز المجاورة، بل توجد عمالة من محافظات الوجه البحري وكافة أنحاء البلاد، ويعمل به نحو عشرة آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع، وفقا للبيان.

كما أحدث المشروع رواجا في مدينة أسوان من حيث إشغال الفنادق والشقق السكنية وتأجير السيارات والمعدات ومواد البناء والمقاولات، كما أصبح هناك عمالة مدربة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية، وتم افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في المدرسة الثانوية الصناعية بقرية بنبان، بحسب البيان.

وتضمن هذا الشرح أيضا برامج الخدمة المجتمعية التي ينفذها المستثمرون في قرية بنبان لخدمة المجتمع وأهالي القرية، وانتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات سعة 3×175 م. ف. أ للمحطة الواحدة جهد 22/22/220 ك.ف، وتم الانتهاء من جميع الخطوط جهد 220 لربط محطات المحولات الأربعة بعضها البعض وكذلك ربطها بالشبكة الموحدة جهد 220 ك.ف.

ووفقا لبيان الاستثمار، يجري حاليا إنشاء وتركيب خلية محول جهد 500/220 ك.ف سعة 500 ميجاوات وربطه بشبكة 500 ك.ف عن طريق إحدى دوائر خط السد العالي/ نجع حمادي 500 ك.ف، كما تم الانتهاء من الخط بنبان 3/ نجع حمادي الصناعية، ويجرى حالياً أعمال مد الكابلات جهد 22 ك.ف من محطات الطاقة الشمسية وحتى محطات المحولات.

وبحسب الشرح الذي استمع له وفد البنك، تم الانتهاء من أكثر من 95% من أعمال فرد وتركيب واختبار الكابلات لجميع المحطات وقبل المواعيد المخططة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأن تكون جميع المحطات وكابلات الربط جهد 22 ك.ف، وخطوط الربط جهد 220 ك.ف جاهزة للربط مع محطات الطاقة الشمسية.

وتساهم مجموعة البنك الدولي في دعم مصر بمجال الطاقة بقيمة 1.8 مليار دولار، ومن أبرز المشروعات مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار، ومشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار، ودعم مؤسسة التمويل الدولية مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بقيمة 653 مليون دولار.​

وقالت وزيرة الاستثمار، إن زيارة اليوم تؤكد اهتمام البنك الدولي باستراتيجته في تمويل التنمية بأفريقيا، مشيرة إلى أنه منذ نجاح مصر في الحصول على ثقة البنك الدولي والدول الأعضاء، لترأس مجموعة البنك الدولي في أفريقيا، اهتمت مصر مع مجموعة البنك الدولي في التوسع في دمج القطاع الخاص في الخطط التنموية للدول.

وأضافت أن مشروع الطاقة الشمسية ببنبان هو نموذج على التوسع في هذا الدمج، حيث التمويل مشترك بين البنك الدولي والقطاع الخاص، لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين بتكلفة تنافسية، وتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة.

وقال وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن النجاح الذي شهده مشروع بنبان، ساهم في نجاح جذب المزيد من التمويلات والاستثمارات، عبر مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من الشركاء الأجانب، للاستثمار والعمل في مصر.

وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مشروع بنبان "مثالي" وفقا لمعايير البنك الدولي، من حيث اختيار المكان والكفاءة، مؤكدا أن مصر لها تاريخ كبير في إنشاء المشروعات العملاقة.

وأضافت: "اليوم رأيت مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة توازي 7 ملاعب لكرة قدم، ما يوفر لمصر احتياجاتها من الطاقة وبسعر رخيص أيضا، هذا النجاح تشهد به مؤسسات التمويل الدولية ودول العالم أجمع، والآن أصبح واضحا لكافة مستثمري العالم أن مصر قادرة على توفير بيئة خصبة للاستثمار".

وقالت صباح مشالي رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مصر تسير قدما في تنفيذ استراتيجيتها التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016، والتي تمتد حتى عام 2035، وتنص على التوازن بين مصادر الطاقة.

وأضافت أن مشروع بنبان هو نجاح كبير لهذه الاستراتيجية التي ستضمن أمن واستدامة إمدادات الطاقة في مصر، بالإضافة إلى تحسين جودة العمل المؤسسي في قطاع الكهرباء.

وقالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ورئيس شركة طاقة سولار، إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهود الحكومة المصرية لوضع مصر في موقعها الطبيعي كأسرع اقتصاد نامٍ بالمنطقة، وأن مشروع بنبان هو نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.