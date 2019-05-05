تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 611 جنيهًا، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 698 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4888 جنيهًا.

وأرجع نجيب، استقرار سعر الذهب، إلى عدم تحرك الأسعار العالمية، بسبب العطلة الأسبوعية لبورصات تداول المعدن الثمين.