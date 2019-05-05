منصة الطبي الرقمية: قدمنا 50 ألف استشارة طبية عن بعد في مصر خلال شهرين

كتب- محمد علاء الدين:

قالت منصة الطبي الرقمية للصحة، في بيان اليوم الأحد، إنها قدمت 50 ألف استشارة طبية في مصر، خلال شهرين فقط.

وأضافت الشركة أن محافظة سوهاج كانت الأكثر من حيث الزيارات للموقع فى الصعيد، بواقع 500 ألف زيارة تليها أسيوط، ثم المنيا، ثم بني سويف.

وقد بدأت الحملة، والتي تعد الحملة الطبية عن بعد، الأكبر فى العالم، عبر الموقع و التطبيقات الذكية و الرقم المختصر 16445، فى شهر فبراير الماضي، حيث عقدت منصة الطبي شراكات مع مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية T20 و الشركة المصرية للاتصالات WE لإطلاق المبادرة التى تستهدف رفع أعباء تكاليف الاستشارات الطبية عن كاهل المواطنين المصريين وتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية بشكل سهل للجميع.

وخلال أول شهرين من الحملة، تضمنت استشارات المستخدمين عدة مجالات طبية مثل الصحة الإنجابية والهضمية، والتخصصات الحركية والعظمية، والجلدية.

وقال جليل اللبدي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الطبي، "نستهدف تقديم ألف استشارة يومياً عبر 10 دول فى الشرق الأوسط".

وأضاف أنه "على الرغم من الحاجة إلى تخصيص عدد كبير من الأطباء للحملة، قامت الطبي بوضع نظام صارم لاختيار الأطباء لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية".

وقال إن "الحملة ستستمر خلال الأشهر القادمة، بهدف ربط المرضى بالأطباء للحصول على استشارات طبية فعالة وسرية، وهذا جزء من الثورة التى تحدثها التكنولوجيا فى المجال الطبي".