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69 % تراجعا في صافي ربح "أموك" خلال أول 9 أشهر من العام الجاري

12:50 م الأحد 05 مايو 2019
69 % تراجعا في صافي ربح "أموك" خلال أول 9 أشهر من العام الجاري

الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك

كتب- مصطفى عيد:

تراجع صافي ربح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بنسبة 68.8% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018، وفقا لنتائج أعمال الشركة.

وبحسب القوائم المالية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت "أموك" صافي ربح خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019 بقيمة 329.3 مليون جنيه مقابل مليار و54.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017-2018.

وحققت الشركة صافي مبيعات خلال أول 9 أشهر من عام 2018-2019 بقيمة 11.1 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 11.4%.

ولكن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام الماضي إلى نحو 10.7 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2017-2018، بنسبة زيادة 23.7%.

وارتفعت المصروفات التسويقية إلى 23.1 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة زيادة 52.3%، وزادت المصروفات العمومية والإدارية إلى 183.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 25.9%.

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك البورصة

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