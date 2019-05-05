قبل رمضان بيوم.. ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن والبط

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيف للكيلو جرام في المزرعة مع بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، مع زيادة الإقبال قبل شهر رمضان بيوم واحد.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن كيلو الدواجن ارتفع إلى 30 جنيهًا مقابل 29 جنيهًا بالمزرعة، لتصل إلى 35 جنيها بالأسواق.

كما ارتفع سعر كيلو الدواجن البلدي جنيهين، ليسجل الكيلو بالمزرعة 37 جنيها، ويباع بنحو 40 جنيهًا بالأسواق.

وسجل سعر كرتونة البيض نحو 35.5 جنيه بالمزرعة، لبياع في الأسواق بين 39 و40 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%..

وزاد سعر الكيلو من الديك الرومي بنحو 5 جنيهات بالتزامن مع شهر رمضان ليصل إلى 80 جنيهًا بالأسواق مقابل 75 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب السيد.

كما زاد سعر كيلو البط إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، وزاد سعر الحمام نحو 10 جنيهات ليصل إلى زوجي الحمام إلى 60 جنيهًا هذا العام، وفقا لقول السيد.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإقبال على الشراء خلال الأيام الماضية بسبب اقتراب شهر رمضان.