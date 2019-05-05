البترول توقع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور

كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقال الملا، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط العمل التي تنتهجها الوزارة في تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات والانطلاق نحو التصنيع في هذا المجال وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة في تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هناك خططًا حالية ومستقبلية تتضمن إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدي إلى تأمين احتياجات السوق المحلي منها، فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج.

وأضاف الملا، أن مشروع إنتاج الفوسفات من هضبة أبوطرطور من المخطط أن يحقق البعد الاقتصادي والاجتماعي المنتظر منه، وكذلك المساهمة بتنمية محافظات جنوب مصر في ظل التحول في طريقة الإنتاج به إلى التنجيم السطحي والتنسيق بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام في تكوين كيان موحد لتسعير الفوسفات المصري والفرص المتاحة لزيادة حصة مصر في سوق الفوسفات العالمية.

وقال أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية في البيان إن هذه الاتفاقية هي المصدر الرئيسي للحصول على خام الفوسفات الذي يقوم عليه مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة الوادي الجديد وتدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع.

وأضاف فاروق، أن خام الفوسفات سلعة أساسية واستراتيجية في قطاع التعدين، واحتياجات مصر من خامات الفوسفات محدودة بالنسبة للاحتياطي المتوافر، والذي بدوره أدى إلى التوجه لتصدير خام الفوسفات للخارج خاصة مع توفر احتياطي ضخم منه في العديد من المناطق سواء في وادي النيل أو في هضبة أبوطرطور أو البحر الأحمر.