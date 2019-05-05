17 % تراجعا في صافي أرباح "إعمار مصر" خلال الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة إعمار مصر للتنمية، أن الشركة حققت تراجعا في صافي الربح بنسبة 16.8% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الأحد، سجلت إعمار مصر صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2019 بقيمة 418.6 مليون جنيه مقابل 503.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 566.6 مليون جنيه مقابل 830.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 31.8%.

كما انخفضت تكلفة الإيرادات خلال أول 3 أشهر من عام 2019 إلى 317 مليون جنيه مقابل 517.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 38.7%.

وارتفعت المصروفات البيعية والتسويقية إلى 69.8 مليون جنيه خلال الربع الأول بنسبة زيادة 50.4%، وزادت المصروفات العمومية والإدارية إلى 126.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 92.8%.

كما زادت إيرادات الشركة التمويلية إلى 455.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 مقابل 384.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 18.5%.