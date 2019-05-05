ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر السمك البلطي جنيها واحدا اليوم الأحد بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 37 و39 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 25 جنيها، ليتراوح بين 275 و325 جنيها، كما زاد سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.