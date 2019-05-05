ارتفاع الطماطم والليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والليمون البلدي والجوافة بين 10 قروش وجنيهين خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين جنيهين و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.