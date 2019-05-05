وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الأحد، إن الوزيرة، هالة السعيد، أصدرت قرارًا بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، بما يكفل الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف.

وأضافت السعيد، أن نظام تقويم الأداء يتم تطبيقه عن سنة مالية كاملة على مرتين قبل وضع التقرير النهائي، وذلك وفقًا لعدة خطوات إجرائية تتمثل في قيام إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الآخير من شهري أكتوبر وأبريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة.

وأشارت السعيد، إلى أنه سيتم إعادة تلك التقارير بعد استيفائها في النصف الثاني من شهري نوفمبر ومايو معتمدًا من الرئيس الأعلى، وفي يونيو من كل عام يصدر التقرير السنوي لتقويم الأداء ويُحسب وفقًا لمتوسط مجموع الدرجات في تقريري نوفمبر ومايو.

وتضمنت مواد قرار وزيرة التخطيط الثانية والثالثة والرابعة أن النموذج الذي يتم استرشاد السلطة المختصة به يتحدد وفقًا لنوع الوظائف، وبمراعاة ميعاد إعداد تقرير تقويم الأداء، ويتعين أن يشمل هذا النموذج الأوزان النسبية لكل معيار من المعايير الواردة به والتي يتم تحديدها بما يتماشى مع طبيعة نشاط الوحدة، بحسب البيان.

وأوضحت السعيد، أن التقويم لتلك النماذج يكون إلكترونيًا أو ورقيًا، على أن تقوم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أوضعيف.

وتضمن القرار في مادته الخامسة، أن تلتزم إدارة الموارد البشرية بالوحدة خلال شهر أبريل من كل سنة بأن تعرض على الرئيس المباشر نموذج تحديد الأهداف ومعدلات الأداء وتقويم الإنجاز وذلك لتحديد أهداف الأداء ومنجزات العمل، حيث يقوم الرئيس المباشر بدعوة المرؤوسين لوضع أهداف ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها منهم خلال السنة التالية، على أن يلتزم الرئيس المباشر بنهاية مايو بإرسال نسخة من تلك الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.