هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 14878 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.27% إلى مستوى 14880 نقطة، وسط اتجاه العرب نحو البيع.