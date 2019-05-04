بعد الهبوط المتكرر.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع والجرام يقفز 4 جنيهات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، نتيجة لصعود سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 611 جنيهًا مقابل 607 جنيهات أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 523 جنيهًا، وعيار 24 إلى 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4888 جنيهًا.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة لتحقق أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68 % لينهي الجلسة عند 1278.94 دولار للأوقية، وهي أكبر مكاسبه من حيث منذ 8 مارس الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.7 % لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.