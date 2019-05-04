رئيس البنك: أرباح المصرف المتحد تتجاوز 1.4 مليار جنيه في 2018

كتبت منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في تصريحات خاصة لمصراوي،

إن أرباح البنك خلال العام الماضي تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 31% مقارنة بعام 2017.

وأضاف أن الجمعية العمومية للبنك انعقدت يوم الخميس الماضي لاعتماد نتائج أعمال البنك للعام الماضي.

وبحسب القاضي فإن البنك المركزي أصدر قرارًا يوم الخميس الماضي بالتجديد عام آخر لمجلس إدارة المصرف المتحد.

وكان البنك المركزى قرر تعيين أشرف القاضى رئيسا لمجلس إدارة المصرف المتحد، في أبريل 2016، خلفا لمحمد عشماوي رئيس المصرف المتحد السابق.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "خطة بيع المصرف المتحد تسير في الاتجاه الصحيح وذلك بعدما نجحنا في إصلاح المصرف المتحد وتحويل خسائره إلى أرباح".

وأضاف عامر أن صندوق استثمار أمريكي عملاق تقدم لشراء المصرف المتحد مشهود له بتنمية البنوك وله تواجد كبير في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

ويمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006، هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لإنقاذ أموال المودعين.

ويبلغ رأسمال المصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.