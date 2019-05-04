تعرف على الشهادات الادخارية الأعلى فائدة في 10 بنوك مصرية

كتبت- منال المصري:

تتنافس جميع البنوك العاملة في مصر على تقديم شهادات ادخارية ذات عائد ثابت بأسعار فائدة مرتفعة بهدف جذب ودائع جديدة من العملاء أو المحافظة على عملائهم من تحويل ودائعهم لصالح بنوك أخرى.

وخفضت بعض البنوك الخاصة الفائدة على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات خلال الشهر الماضي وذلك بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية.

وتأتي الشهادات الادخارية ذات 3 سنوات في مقدمة الشهادات التي تقدم فائدة مرتفعة مقارنة بالعائد المقدم على الشهادات الأخرى ذات 5 سنوات أو 10 سنوات بأغلب البنوك.

وتمنح البنوك مزايا متعددة على الشهادات الادخارية منها السماح للعميل الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة وكذلك تتيح للعميل حق كسر الشهادة قبل انتهاء آجالها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها مقابل خصم بعض الرسوم المقررة من البنك.

ويعرض مصراوي في السطور التالية الفائدة على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات في 10 بنوك بالترتيب حسب الأعلى عائد.

1-البنك الأهلي المصري:

ينفرد البنك الأهلي ببيع شهادة مملوكة لبنك الاستثمار القومي نيابة عن البنك، والتي يبلغ عائدها الأعلى على مستوى البنوك المصرية، بفائدة 15.75% يصرف العائد شهريًا لمدة عام واحد.

وتعتبر هذه الشهادة هي الوحيدة بين البنك ذات آجال عام.

ويبيع البنك شهادة ادخارية بآجال 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 15% يصرف العائد شهريًا أو 15.25% يصرف العائد ربع سنويًا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفات الألف.

2-بنك مصر:

يبيع بنك مصر شهادة ادخارية بفائدة 15% يصرف العائد شهريًا بآجال لمدة 3 سنوات وتتصدر فائدة هذه الشهادة مقدمة الشهادات الأعلى عائد ثابت في بنك مصر.

3-بنك SAIB:

يبيع البنك شهادة ذات آجال 3 سنوات بفائدة 15% يصرف العائد شهريا ويبدأ شراء الشهادة من أول 500 جنيه.

4-بنك القاهرة:

يقدم البنك شهادة ادخارية 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13% يصرف العائد شهريًا أو بفائدة 13.25% يصرف العائد كل 3 أشهر.

يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

5-بنك QNB:

يبيع البنك شهادة 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 12.5% يصرف عائدها شهريًا، أو 12.6% على العائد الربع سنوي، أو 12.75% على العائد النصف سنوي.

ويتيح البنك شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

6-بنك الإسكندرية:

يطرح البنك شهادة ذات آجال 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 12.5% يصرف العائد شهريا أو 12.75% يصرف العائد كل ٣ أشهر.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

7-بنك HSBC:

يبيع البنك شهادة ذات آجال 3 سنوات بفائدة 12.5% يصرف العائد شهريا ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

8-بنك الكويت الوطني:

يقدم البنك حاليا شهادة ذات آجال 3 سنوات بفائدة 12% شهريًا أو 12.5% يصرف العائدة كل ربع سنوي.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

9-العربي الأفريقي الدولي:

يبيع البنك شهادة بآجال 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.75% يصرف العائد شهريا أو 11.87% يصرف العائد ربع سنوي أو 12.125% يصرف العائد نصف سنوي أو 12.5% يصرف العائد سنويا.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

10-بنك التجاري الدولي "CIB":

يبيع البنك شهادة ادخارية بآجال 3 سنوات بفائدة 10.5% يصرف العائد شهريًا أو 11% يصرف العائد كل ٣ أشهر.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.