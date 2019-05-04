رئيس البنك الدولي: مصر تمتلك فرصًا استثمارية عظيمة

كتب- مصطفى عيد:

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية عظيمة سواء في المشروعات القومية الكبرى، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

ونقل بيان الوزارة عن مالباس خلال زيارته مركز خدمات المستثمرين قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين.

وبحسب البيان أشاد رئيس البنك الدولي، بمركز خدمات المستثمرين، وسرعة انجاز الخدمات المقدمة فيه والذي يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وقال: "أود أن اقول أني انبهرت انبهارا شديدا بمركز خدمات المستثمرين والشركات الناشئة والتي تتيح لكافة المستويات الاقتصادية أن تستفيد خاصة الفئات الأكثر احتياجا".

وقدم مالباس شكره للوزيرة سحر نصر، لانشاء مركز خدمات المستثمرين، والذى يقضى على البيروقراطية ويبسط الإجراءات في إنشاء الشركات الجديدة، بحسب البيان.

وأوضح أن الوزارة تعمل على 5 اصلاحات قادمة ستساعد المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وقال البيان إن سحر نصر اصطحبت مالباس، في جولة بمركز خدمات المستثمرين بالوزارة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، ووليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية بمصر، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي لمصر بالبنك، وشهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، ومحمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال سحر نصر في البيان إنه منذ زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمركز في فبراير 2018 وحتى أبريل الماضى، تم تأسيس 26.5 ألف شركة بمركز خدمات المستثمرين بإجمالي رأس مال بلغ 67.5 مليار جنيه، وانهاء نحو 218 ألف خدمة للمستثمر.

وأضافت أن المركز يقوم بعدد من الخدمات المقدمة للتسهيل على المستثمرين وتضم تأسيس الشركات والجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعية العامة غير العادية والخدمات الفنية والخدمات الحكومية والنشر في صحيفة الاستثمار وإصدار التراخيص والبريد، ونوافذ خاصة للمصريين في الخارج وسيناء والصعيد وريادة الأعمال وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والمشروعات الصغيرة.

هذا بالإضافة إلى كون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أول جهة حكومية تقدم خدمة إلكترونية مكتملة، حيث يمكن للمستثمرين التأسيس والتوقيع والدفع إلكترونيا.

واستمع رئيس البنك إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون ترويج الاستثمار حول الفرص الاستثمارية على موقع الخريطة والتي وصلت إلى 1100 فرصة في مختلف القطاعات بالاضافة إلى الارشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر.