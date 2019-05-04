اتصالات مصر ترهن توزيع أرباح جديدة على المساهمين باستقرار سعر الدولار

القاهرة -وكالات:

قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر إن الشركة وزعت على مساهمي الشركة 900 مليون جنيه من الأرباح في 2018 وتتوقع توزيعات أيضا في هذا العام إذا لم يحدث أي تأثير في سعر الصرف يؤثر علينا.

وأضاف في مقابلة مع رويترز نستهدف جمع 35% من إيراداتنا هذا العام من خدمات الإنترنت، ارتفاعا من 30% في 2018.

وقال متولي إن شركته تستهدف نموا في خانة العشرات في إيرادات الشركة التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية المملوكة لحكومة أبوظبي في 2019.

كانت إيرادات الشركة زادت حوالي 16% في 2018 إلى نحو 13.6 مليار جنيه (794.4 مليون دولار).

وقفز صافي ربح الوحدة المصرية نحو 40% في 2018 إلى 1.16 مليار درهم (320 مليون دولار) وفقا للقوائم المالية للشركة الأم.

وقال متولي "معظم النمو يأتي من خدمات الإنترنت "شركتنا كانت أول مشغل رقمي متكامل منذ ثلاث سنوات، وحاليا لدينا أكثر من مليوني مستخدم شهريا للتطبيقات الرقمية. خدمة الجيل الرابع أحدثت طفرة في خدمات نقل البيانات في مصر".

كانت اتصالات مصر وقعت اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2016 حصلت بموجبه على ترددات إضافية حجمها 10 ميجاهرتز لرخصة الجيل الرابع.

ودفعت اتصالات مصر حينها 535.5 مليون دولار لتراخيص الجيل الرابع و11.262 مليون دولار لرخصة الهاتف الثابت الافتراضي.

وقال متولي الذي عمل من قبل رئيسا للتسويق الاستهلاكي لدي فودافون مصر إن الترددات التي حصلت اتصالات مصر عليها لخدمات الجيل الرابع ”كافية، وفي الوقت الحالي لا نحتاج ترددات جديدة بشكل فوري ولكن قد نحتاج في المستقبل".

وتابع "جميع أرقام الشركة في 2018 كانت إيجابية وبها نمو وهذا دليل أن السوق تسير بخطى ثابتة وأنه ليس هناك حروب أسعار بل تطور كبير في الخدمة وسرعات الإنترنت".

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.

وأضاف متولي أن اتصالات تعمل على ضخ "استثمارات بنحو 4.5 مليار جنيه هذا العام في مصر منها أكثر من ثلاثة مليارات جنيه لتحديث الشبكة".

وبلغت استثمارات اتصالات مصر في 2018 نحو 4.5 مليار جنيه أيضا.

تعمل في مصر أربع شركات لتشغيل الهاتف المحمول هي فودافون مصر وأورنج واتصالات مصر والمصرية للاتصالات المملوكة للدولة.

قال متولي إن اتصالات مصر تقدم خدمة الهاتف الثابت افتراضيا لكنها "مازالت في المراحل التجريبية. فعلنا مئات الخطوط تجريبيا. خلال أقل من عامين ستكون الخدمة مفعلة بجانب الحملات الإعلانية الخاصة بها".

واحتكرت المصرية للاتصالات لعقود تقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد حتى نهاية 2016 عندما وقعت شركات الاتصالات العاملة في مصر على رخص افتراضية لتقديم خدمات الهاتف الثابت.

وأضاف متولي أن جميع شركات المحمول في مصر تأثرت سلبا بقرار فرض رسوم بنحو 50 جنيها على كل خط هاتف محمول.

وأضاف "عدد عملاء الشركة تأثر بشكل كبير بسبب رسم التنمية وأيضا مبيعات الخطوط. التأثير كان على جميع شركات المحمول.

"إجمالي عدد العملاء في اتصالات مصر يبلغ نحو 27 مليون عميل الآن من نحو 31 مليون عميل في نهاية 2018".

وفرضت مصر تلك الرسوم منتصف العام الماضي وتستهدف أقل من مليار جنيه إيرادات منها في السنة المالية المقبلة 2019-2020.

وقال متولي ”سوق الاتصالات المصري من أهم الأسواق في المنطقة ولذا دخلنا في 2007 واستثمرنا حتى الآن 45-50 مليار جنيه في التراخيص والشبكة.

”نركز هذا العام على الشمول المالي وتفعيل المحافظ والتوسع في الخدمات الرقمية ونمو خدمات البيانات وتوسعات الشبكة، سواء من حيث السعة أو المواقع أو الاستخدام“.