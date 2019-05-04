تصل لـ 200 ألف جنيه.. شروط وتفاصيل تمويل "عمرة رمضان" في 4 بنوك

كتبت- منال المصري:

تقدم 4 بنوك تمويلات لتكاليف عمرة رمضان لعملائها تحت اسم "مرابحة تمويل العمرة" وتغطي المرابحة تكاليف تذكرة السفر وحجز الفندق ومصاريف الانتقال.

وتتباين تكلفة العمرة من بنك إلى أخر سواء في قيمة القرض وفترة السداد والمصاريف الإدارية ومعدلات الفائدة وذلك حسب سياسة كل بنك ونوع العميل.

وتطلب البنوك من العملاء الموظفين بالقطاع العام والخاص تقديم بعض الأوراق للموافقة على القرض، منها صورة من مفردات الراتب من جهة العمل، والرقم القومي، وإيصال مرافق حديث وفتح حساب جاري لصدور شيك بأقساط القرض.

أما أصحاب المهن الحرة يقدمون للبنك السجل التجاري للمشروع والبطاقة الضريبية، وشهادة من محاسب قانوني بالدخل الشهري.

ويسدد البنك قيمة القرض لشركة السياحة مباشرة وليس للعميل ضمانا لعدم استخدام المقترض النقود في أي غرض أخر.

ويقدم مصراوي خلال السطور التالية تفاصيل وشروط تمويل العمرة في 4 بنوك هي مصر والبركة وفيصل الاسلامي والمصرف المتحد.

بنك مصر:

قيمة المرابحة تتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه حسب إمكانية تحويل أو من غير تحويل الراتب.

فترة السداد تتراوح بين عامين إلى 4 سنوات حسب تحويل الراتب من عدمه.

نسبة الفائدة على القرض تتراوح بين 19% إلى 20.5% حسب موظف أو مهن حرة.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 1% إلى 2% من إجمالي قيمة المرابحة.

الراتب لايقل عن ألف جنيه شهريا.

السن لايتجاوز 60 عامًا عند سداد أخر قسط من المرابحة.

بنك البركة:

قيمة المرابحة تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض تتراوح بين عام إلى عامين.

نسبة الفائدة ترتبط بسعر الفائدة المعلن من المركزي بزيادة 1.5%.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة المرابحة.

الراتب لايقل عن 3 آلاف جنيه شهريا.

السن لايتجاوز 60 عامًا عند سداد أخر قسط من المرابحة.

بنك فيصل الإسلامي:

قيمة القرض تصل إلى 50 ألف جنيه.

فترة السداد عام واحد.

نسبة الفائدة ترتبط بسعر الفائدة بالمركزي بزيادة 1%.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 1% إلى 2% من إجمالي قيمة المرابحة.

الراتب لايقل عن 1400 جنيه شهريا.

السن لايتجاوز 60 عاما عند سداد أخر قسط من المرابحة.

المصرف المتحد:

تتوقف قيمة المرابحة على أساس راتب العميل.

يسدد البنك مصاريف العمرة كاملة لشركة السياحة بشرط تسديد العميل 10% من إجمالي قيمة المرابحة.

فترة السداد عام واحد على أقساط متساوية.

بدون مصاريف إدارية.

بدون فائدة، مقابل وضع وديعة في المصرف المتحد تغطي 90% من قيمتها.

السن لايتجاوز عن 60 عاما عند سداد أخر قسط من المرابحة.