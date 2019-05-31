المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيها.

وأصدر وزير المالية، مساء الجمعة، قرارًا بالموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

وحدد المنشور سعر الدولار الجمركي 16.8648 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة على أن يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2019.